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Gül seralarında 14 Şubat telaşı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki gül üreticileri, sektörün en önemli dönemlerinden 14 Şubat Sevgililer Günü için seralarda özel mesai yapıyor. Üreticiler, yetiştirdikleri rengarenk gülleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırabilmek için telaşa girdi.
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