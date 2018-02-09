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Güneşten 270 bin lira kazandı

Türkiye'de güneş enerjisi santrali yatırımı yapan ilk oda konumundaki Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) desteğiyle hayata geçirilen yatırımla 2 yılda 270 bin liralık gelir sağladı.
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