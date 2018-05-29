e-DÜNYA
22 °C

Güney Gaz Koridoru açıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de, Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattından (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru'nun açılışı gerçekleştirildi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.