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Güneydoğu'da köyler yeniden canlanacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, köye dönüş yapacaklara 300 küçükbaş hayvan ve asgari ücret verilmesini kapsayan proje, Güneydoğu'da 1990'lı yıllarda terör nedeniyle farklı bölgelere göç eden ailelere, yeniden hayvancılık yapmaları için umut oldu.
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