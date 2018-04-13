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Habur Sınır Kapısı'na revizyon müjdesi

Bakan Tüfenkci, "Kuzey Irak’la olan ticari ilişkilerin daha da kaliteli yapılabilmesi için Habur Sınır Kapısı'nı yeniden revize ediyoruz. Yaklaşık 80 milyon liralık yatırımla tek durak şeklinde büyüterek inşaatını başlatacağız." dedi.
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