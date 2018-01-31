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Haksız rekabete sıkı takip

Bakan Tüfenkci, ticareti kolaylaştırmak, güvenli ve rekabete açık hale getirmek istediklerinin altını çizerek, vergiler gibi haksız rekabete yol açacak uygulamaları titizlikle takip ettiklerini dile getirdi.
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