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"Halka arzda ilk defa hisse alan 11 bin 708 adet yatırımcı oldu"

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ: "Enerjisa pay piyasamızda işlem gören 405'inci şirket oldu. Şirketlerimizin bugün itibarıyla yaklaşık piyasa değeri 929 milyar lira. Bu halka arzda ilk defa hisse alan 11 bin 708 adet yatırımcı oldu." dedi
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