e-DÜNYA
19 °C

Havacılık sektörü Antalya'da 12 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Ticari ve askeri havacılık sektörünün bölgesel oyuncularını buluşturan Eurasia Airshow'da yaklaşık 12 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı bildirildi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.