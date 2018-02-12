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Fakıbaba: "Hayvancılıkla ilgili önümüze bakmamız gerekir"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Hayvancılıkla ilgili önümüze bakmamız gerekir. Teşhisi koyamazsanız tedavi yapamazsınız. Teşhis nedir, anaç eksikliği." dedi.
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