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1 milyar dolar ihracat hedefli mobilya fuarı başladı

1 milyar dolar ihracat hedefli 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (CNR İMOB) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılışta, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve MOSFED Başkanı Ahmet Güleç birer konuşma yaptı.
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