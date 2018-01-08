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"Hedef, 10 milyon kişiye tatil yaptırmak"

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, iç turizmin giderek ivme kazandığını belirterek, "Şu anda tahminlerimize göre tatil yapan yerli ziyaretçi sayısı 5-6 milyon civarında. Kısa vadede 10 milyon insanın konaklama tesislerinde tatil yapmasını hedefliyoruz."
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