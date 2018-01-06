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"Hedefimiz 20 milyar avrodur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransız İşverenler Örgütü MEDEF üyelerine hitap etti.
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