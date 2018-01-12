ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

"Hedefimiz GAP'ı bitirmek"

Fakıbaba, AA Editör Masası'nda muhabirlere yaptığı açıklamada, "GAP'ı çok iyi değerlendirmemiz, bundan sonra Doğu Anadolu Projesi'ne (DAP), Doğu Karadeniz Projesi'ne (DOKAP), Konya Ovası Projesi'ne (KOP) geçmemiz lazım." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.