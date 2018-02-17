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"Hedefleri büyük bir ülkeyiz"

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Bizim ihracatımız 15 sene içerisinde 30 milyar dolardan 157 milyar dolar civarına çıktı. Hedefleri büyük bir ülkeyiz. O nedenle bizim ihracata dayalı büyüme modelini daha sağlıklı devam ettirmemiz lazım." dedi.
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