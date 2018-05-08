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Hekim Yapı ihracatını yüzde 80 artırdı

Hekim Holding YK.Üye. Özge Hekim, “Hekim Yapı olarak 2017’de iç pazar satışlarımız önceki yıla göre yüzde 30’a yakın arttı. İhracatımız da 2017’de önceki yıla göre yüzde 80 arttı. 2018’de de 2017’ye benzer oranda büyüme bekliyoruz.” dedi.
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