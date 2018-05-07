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'Hiçbir hikayesi olmayana asla ve kat'a yapılandırma yapılmıyor'

TBB Başkanı Aydın, "Borcunu ödeme niyetinde olanlarla, borcunu ödeyebilme hikayesi olanlarla yapılandırma yapılıyor. Yoksa hiçbir hikayesi olmayan, gelecek projeksiyonu bulunmayan birileriyle asla ve kat'a yapılandırma yapılmıyor." dedi
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