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"Hızlı bir şekilde fiyatları artıramayız"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin ocak ayı toplantısı, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla Kundu Oteller Bölgesi'nde gerçekleştirildi.
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