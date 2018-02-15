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Hobi olarak başladı, çiftlik sahibi oldu

Iğdır'da yaşaya girişimci Serkan Çatak, ismini haberlerde duyduğu, çok sayıda kuzu yapmasıyla bilinen Romanov koyununu hobi amaçlı yetiştirmeye başladı. 1 yıl içinde 77 koyun elde edince tam donanımlı çiftlik kurarak Romanov koyunu üretmeye başladı.
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