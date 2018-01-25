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Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu

Ankara’da emekli olduktan sonra internetten gördüğü kaz yetiştiriciliğine hobi amacıyla başlayan Mesut Kayan, iki yıl içerisinde ürettiği 700 hayvanla gelir kapısına dönüştürdüğü uğraşında bu yıl 5 bin kaza ulaşmayı hedefliyor.
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