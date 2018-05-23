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"Hortumlar kesilince vergiler hizmet olarak yağıyor"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "3 hortum, faiz, ilaç ve ihale lobisinin hortumu kesilince artık o toplanan vergiler size hizmet olarak yağıyor. Başka bir şey yok" dedi.
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