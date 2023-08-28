'Hukuk düzelmeden ekonomi düzelmez'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, programda 'hukuk ve ekonomi' başlığında birçok konuda özel açıklamalarda bulundu. Sağkan, hukuk-ekonomi ilişkisine dair 'hukuki güvenlik' konusununun altını çizdi.

Dünyada gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerin hukuk sistemlerinin son derece ileri olduğunun görüldüğünü dile getiren Sağkan, bu ülkelerin tamamında hukuki güvenlik ilkesinin yerleştiğini kaydetti.

Baro Başkanı Sağkan, bu ülkelerde yaşayan vatandaşların ve dışarıdan iş yapan iş insanlarının hukuk sistemlerine güvendiklerini gösterdiğini kaydetti.

Sağkan, Hukuk Dünya’sı programında ayrıca, "Türkiye'nin en önemli hukuk sorunları neler?", "Yargı bağımsızlığında ne durumdayız?", "Yeni Anayasa için Türkiye Barolar Birliği'nden görüş istendi mi?", "Yargıya güven Türkiye'de ne durumda?", "Hukuk fakültelerinin eğitim kalitesi nasıl arttırılabilir?" ve "Avukatların yaşadıkları sorunları gidermek için hangi çalışmalar yapılıyor?" konularında özel açıklamalarda bulundu.