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Hurda araç desteği vatan savunmasına katkı sağlayacak

Hurdaya ayrılan araçların geri dönüşümünü yaparak, güvenlik birimlerinin ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretimine yönlendiren MKE Hurda İşletmesi, 16 yaş ve üstü araçlara getirilmesi beklenen ÖTV teşviğine hazırlanıyor.
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