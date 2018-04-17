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İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul 2018"in açılış töreninde sonra Bakan Özlü ve beraberindekiler İETT tarafından yapılan elektrikli otonom aracının tanıtımına katıldı.
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