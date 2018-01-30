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“İflas ertelemeyi kaldırıyoruz”

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: "Uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık olduğu anlaşılan iflas ertelemeyi kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.
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