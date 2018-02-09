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"Savunma sanayi ihracatımız 7 milyar dolar seviyesinde"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "2017 yılında savunma sanayi ihracatımız 7 milyar dolar seviyesinde. Bu çok hızlı şekilde 10 milyar ve daha ilerisine geçecek. Dünyanın sanayileşmiş hemen her ülkesinden Türkiye'de yatırım yapmakla ilgili girişimler var." dedi
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