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"10 milyar dolarlık mobilya ihracatına 'kapı' aralayacağız"

Aslandağ Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aslandağ, inovasyona dayalı, farklı tasarımlı, 120 dakikaya kadar yangına dayanıklı ahşap kapıları 16 ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, "2023'te 10 milyar dolarlık mobilya ihracatına katkı sunmak istiyoruz." dedi
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