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"İhracatta sanayimizin çok ciddi rolu var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığınca düzenlenen, "Dış Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik İstişare Toplantısı"nın açılışında konuştu.
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