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İki dev fuar aynı tarihte kapılarını açtı

Antalya'da düzenlenen 29. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (29. Hotel Equipment) ile 25. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (25. FoodProduct) kapılarını ziyaretçilerine açtı.
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