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Alpullu ve Muş Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesi

Türkşeker'e ait Alpullu ve Muş Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklif verenler belli oldu. Kastamonu Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesine ise teklif veren olmadı.
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