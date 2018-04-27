e-DÜNYA
26 °C

"Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler altın çağını yaşıyor"

Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği Konferansı'nda konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Metin, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler altın çağını yaşamakta. Bunu çok iyi değerlendirmek zorundayız. İlişkilerin skalasını daha geniş tutmalıyız." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.