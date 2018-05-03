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"İki ülke iş birliği gıptayla izleniyor"

Uluslararası Büyük İpek Yolu Forumu'nda konuşan Bakan Arslan, "Türkmenistan ile Türkiye arasında ortak inanç, kültür ve tarih birlikteliğinden gelen kardeşlik bağları, siyasi ve ekonomik iş birliğini gıptayla izlenen bir düzeye çıkarmış durumda." dedi
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