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"İkramiye deyince kıyameti koparmışlardı"

Kılıçdaroğlu, "Emekliye ikramiye vereceğiz dediğimiz zaman kıyameti koparmışlardı. Şimdi ben, bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum. Eğer bu kardeşiniz bunu dillendirmeseydi siz 1000 lira değil 1 lira bile alamazdınız" dedi.
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