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Ilgaz Dağı'na ziyaretçi ilgisi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz, sömestir tatilinin ilk haftasında yaklaşık 10 bin kişi geldi. Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.
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