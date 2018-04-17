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İlikli kemik suyuyla dünyaya açılacak

İzmir'de et işleme tesisi kuran Cengiz, kalan kemikleri değerlendirmek için bir arayışa girdi. Yurt dışı gezileri sırasında ilik suyu satışı yapıldığını fark eden Cengiz, Türkiye'ye döndükten sonra kemikleri değerlendirmek için Ar-Ge çalışması yürüttü.
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