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”Yine çok büyük büyüme rakamları bekliyoruz 2018’in ilk çeyreğinde”

Erzurum ticaret odasında iş adamları ile bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ”Yine çok büyük büyüme rakamları bekliyoruz 2018’in ilk çeyreğinde.” dedi.
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