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İMES OSB'de fabrikalar hızla yükseliyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) doluluk oranı yüzde 60'a, istihdam sayısı da 7 bin 500'e ulaştı.
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