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"İş dünyasının takvimi çalışmaya devam ediyor"

DEİK Başkanı Nail Olpak, seçim ortamına rağmen iş dünyasının takviminin çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Ülke yönetiminin bu konudaki kararlılığını, biz iş dünyası olarak son derece önemsiyoruz." dedi.
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