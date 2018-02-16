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"İş kazalarının yüzde 90’ı insana bağlı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, iş kazalarının yaklaşık yüzde 90'ının insana bağlı nedenlerden, yüzde 10'unun da fiziksel ve mekanik çevre koşullarından kaynaklandığını belirtti.
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