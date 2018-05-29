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İşçi gittiler, işveren döndüler

Batman'dan yaklaşık 20 yıl önce İstanbul, İzmir ve Bursa'ya göç edip, oradaki tekstil atölyelerinde çalışan 150'ye yakın girişimci devlet desteğiyle memleketlerinde üretim tesisi kurdu, binlerce kişiye istihdam sağladı.
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