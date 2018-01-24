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İşçiler işvereniyle arabulucuda uzlaştı

Ankara'da bir belediyede taşeron olarak çalışan ve işten çıkarılan 14 işçi, işçilik haklarını almak için başvurduğu arabuluculuk ve uyuşmazlık çözüm merkezinde iki saat süren görüşme sonucu alacağına kavuştu.
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