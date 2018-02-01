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"Direğin tepesindeki işçi kadroya girmiyor balerin giriyor"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asıl işi yapan bazı çalışanların taşeron işçileri kadroya geçiren düzenlemenin dışında bırakıldığını belirterek, "Elektrik direğinin tepesindeki işçi kadroya girmiyor, balerin kardeşlerimiz kadroya alınıyor." dedi.
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