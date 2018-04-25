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“İspanya, Türkiye’yi AB içinde en iyi anlayan ülke”

Nueva Economia Forum tarafından Madrid'de düzenlenen toplantıda konuşan Başbakan Yıldırım, “İspanya, Türkiye’yi AB içinde en iyi anlayan ülke” olduğunu söyledi.
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