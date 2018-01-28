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İstanbul Finans Merkezi'ne düzenleme sinyali

Maliye Bakanı Ağbal, "Finansal sistemi oluşturan kurumların yapıları, işleyişine ilişkin çok daha liberal, daha serbest piyasa ekonomisine dayalı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bir torba yasa içerisinde düzenleme noktasında çalışma başlattık." dedi.
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