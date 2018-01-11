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İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

İstanbul ile İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 88'i tamamlandı.
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