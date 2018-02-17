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İstanbul sofralarının yeşilliği Eskişehir'de

Eskişehir'in mikroklima iklim özelliğine sahip Mihalgazi ilçesinde 4 bin dönüm alanda kurulu seralarda yetişen çoğu roka olmak üzere günlük 20 bin kasa yeşillik ve 25 ton soğan İstanbul'da tüketime sunuluyor.
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