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İstanbul termalde de iddialı

İstanbul'un Tuzla ve Esenyurt ilçelerindeki termal tesisler, her yıl binlerce hastanın deva arayışına cevap verirken, yorgunluk atmak isteyenlere de sağlıklı, neşeli ve eğlenceli vakit geçirebilecekleri imkanlar sunuyor.
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