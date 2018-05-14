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"İstanbul Uluslararası Finans Merkezi - Birleşme Bütünleşme"

Karadağ "Stratejik planlama verilmediği için herhangi bir işlem yapmıyoruz, hükümet o konudaki startı ne zaman vermek isterse o zaman verir. O bizi aştığı için o konuda bir beklentimiz yok. Birkaç hafta içinde bağımsız denetimimiz tamamlanacak." dedi.
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