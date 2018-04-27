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3 şeker fabrikasının ihalesi sonuçlandı

Afyon Şeker Fabrikası ihalesini 725 milyon lira bedelle Doğuş Gıda, Burdur Şeker Fabrikası nihai pazarlık sürecinde 487 milyon lira ile Erser Grup, Elbistan Şeker Fabrikası'nın ihalesinde ise en yüksek teklifi 297 milyon lirayla Mutlucan AŞ verdi.
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