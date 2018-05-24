e-DÜNYA
24 °C

İstihdama "Oksijen" olacaklar

Yapımı devam eden ve tamamlandığında İstanbul-İzmir arası seyahat süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda hizmet sunacak akaryakıt ve ticari alanlardan oluşan 33 "oksijen" dinlenme tesisinde, 5 bin kişi istihdam edilecek.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.