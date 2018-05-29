e-DÜNYA
22 °C

"Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ithal edilen ette 'deli dana hastalığı' iddiasına ilişkin, "Bazı gazetelere bakıyorum, 2011 yılında hastalıklı et getirmişler' diyorlar. Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar." dedi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.